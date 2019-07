EU-Parlamentets transportudvalg har to danske medlemmer

Tirsdag 9. juli 2019 kl: 09:44

Min far kørte lastbil i næsten 40 år for at levere kaffe i hele landet. Derfor er jeg glad for, at jeg er blevet medlem af det udvalg i EU, som beskæftiger sig med lastbilchaufførers arbejdsvilkår. Det kan jeg så se, at Søren Gade (V) også er - og jeg kan læse, at arbejdsgiverne og brancheforeningen allerede glæder sig over dét.



Jeg håber så bare, at de mange lastbilchauffører på tværs af EU glæder sig over, at udvalget nu også har fået datteren af en lastbilchauffør som medlem.



Søren, der er sikkert ting vi kan enes om, og ting vi kan være uenige om. Men jeg glæder jeg mig til samarbejdet, og jeg håber, at du vil være med til at sætte en stopper for den uanstændige sociale dumping, som finder sted på de europæiske motorveje.



Af: Jesper Christensen I forbindelse med pladsen i EU-Parlamentets Transportudvalg, skriver Marianne Wind på Facebook:Til Søren Gade, skriver Marianna Wind:Marianne Wind har siden 2006 været formand for alle laboranter i Danmark, Dansk Laborant-Forening. I 2011 blev hun næstformand i HK-Privat.