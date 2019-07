Dansk transport- og logistikkoncern udvider i Polen

Tirsdag 9. juli 2019 kl: 09:15

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det nye domicil kommer ti at ligge på en 76.000 kvadratmeter stor grund omkring 20 km fra Szczecin’s centrum. Freja regner med at kunne flytte ind i maj næste år.Første punkt i projektet har været nedrivning af gamle bygninger. Næste punkt bliver opførelsen af nye bygninger, som kommer til at rumme 1.400 kvadratmeter kontormiljø, 5.400 kvadratmeter højreol-lager (10 meters stablingshøjde) samt 4.600 kvadratmeter cross dock/pick & pack-areal (5 meters fri højde). Lagerhallerne opføres enten opvarmede eller forberedt for opvarmning for derved at have den fornødne fleksibilitet og bidrage til at løse kundernes behov såvel nu som i fremtiden.Udendørsarealerne bliver belagt med køresten, så der bliver parkering/bytteplads til 150 trailere. Der bliver anlagt specielle områder til køletrailere, så de kan sluttes til strøm, der bliver lavet areal til AdBlue tankning, som også er forberedt for fremtidigt tankanlæg samt et 500 kvadratmeter stort garageanlæg til reparation af trailere.Indendørsarealerne kommer til at omfatte opholds- og hvilerum til chauffører samt bruse/toilet og køkkenfaciliteter.Anlægget vil være bemandet 24/7 ved ind- og udkørslen, hvor alle trailere kan kontrolleres - blandt andet med en indbygget vægt i vejen. Freje peger på, at den nye adresse vil blive en ”drejeskive” for Freja’s landevejstransporter ud og ind af Skandinavien.Udover de nyopførte bygninger er der to eksisterende lagerhaller på sammenlagt 4.400 kvadratmeter, der allerede i dag er udlejet til eksterne lejere.Kontormiljøet bliver bygget i to etager med skarpt øje for medarbejdernes arbejdsmiljø. Placeringen er kun to km fra den centrale motorvej S6 mod Swinoujscie/Gdansk og S3 imod Pozna, hvilket gør anlægget til et knudepunkt for transport flowet til og fra Østeuropa, Skandinavien og EU.