Model nummer 23.000 er leveret til vognmand i Løsning

Mandag 8. juli 2019 kl: 08:57

Af: Redaktionen Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S giver vognmand Lars Hansen et håndtryk sammen med Kel-Berg model 23.000. (Foto: Lastas)Den nye overføringsanhænger med det runde nummer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil og med vridningsstabiliserende forstærkningsplader i bagenden og ved tip stemplet.

Bagenden er justerbar, så overførselsanhængeren kan tilpasses containere fra 6.000mm til 6.500 mm i længden.





Tiprammen er monteret med fire pneumatiske låse, der er låsbare på udvendige side af containerrammen.





Cirka to trediedele af anhængerens længde er fremstillet som tre-vejs tipramme.





På venstre side er der monteret en plastværktøjskasse.





Anhængeren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med lift på anden aksel.





Den nye overføringsanhænger blev leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Vognmand Niels Hansen A/S, der har over 50 års erfaring inden for vognmandsbranchen, beskæftiger 40 medarbejdere og 31 biler, der både kører lokalt i Løsning, Horsens og Vejle, og også kommer rundt i hele Danmark.

Vognmand Niels Hansen A/S drives i dag af sønnen Lars Hansen og svigersønnen Brian Kjærsgaard, som overtog virksomheden i 1998.



















