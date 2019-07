Volvo Trucks udvider førerhuset

Fredag 5. juli 2019 kl: 09:25

Af: Redaktionen Udvidelsen, der har givet 600 liter mere plads - det er 0,6 kubikmeter - er sket ved flytte bagvæggen 25 cm længere tilbage og forstærke med ekstra C-stolper. Udvidelsen betyder - ud over at give mere plads til chaufføren og hans pakkenelliker - at det nye XXL-førerhus vejer 145 kilo mere end det eksisterende XL førerhus.Den nye seng er 25 cm bredere og 13 cm længere end sin forgænger. Den øverste del af madrassen er dækket af polyetherskum, som tilpasser sig førerens krop. Sengen kan bestilles med en hæve- og sænkefunktion, som yderligere øger fleksibiliteten og komforten.









- Dette er vores mest rummelige og komfortable førerhus nogensinde. Det giver chauffører, der er ude i flere nætter ad gangen, mulighed for at tage flere personlige ejendele med sig og også få en rigtig god nats søvn. Dette er vigtigt, fordi en veludhvilet chauffør er en produktiv og sikker chauffør, siger Claus Jensen, produktchef hos Volvo Trucks Danmark.









Opbevaringsrummet under sengen kan rumme 50 liter ekstra i begge sider og kan tilgås både indefra og udenfor førerhuset. Det nye XXL-førerhus kan bestilles til FH med akselkonfigurationerne 6x2 og 6x4.





Opbevaringsrummet under sengen kan rumme 50 liter ekstra i begge sider og kan tilgås både indefra og udenfor førerhuset. Det nye XXL-førerhus kan bestilles til FH med akselkonfigurationerne 6x2 og 6x4.

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.