Logistikejendom i Slagelse er sat til salg

Tirsdag 2. juli 2019 kl: 17:27

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Logistikejendommen, der er på 7.000 kvadratmeter med 18.244 kvadratmeter udenomsareal og kontorfløj, ligger tæt på Vestmotorvejen.- En ejendom af denne type og beliggenhed til en salgspris på 29 millioner kroner er lidt af et scoop, siger Sven Lyse, der er partner og direktør for EDC Erhverv Poul Erik Bech på Vest- og Sydsjælland.- Det skal især ses ud fra, at det er en nyere og moderne ejendom med højloftet lager og pænt indrettet kontorafsnit samt velindrettede personalefaciliteter med omklædningsrum og frokoststue. Men også stort udenomsareal og gode rampeforhold, der derfor gør den nem at køre til og vende på for lastbiler. Oven i hatten har den en super god beliggenhed, da man nemt kan komme til og fra motorvejen, der ligger to minutters kørsel fra adressen.”Sven Lyse fremhæver, at ejendommen især egner sig til logistik- og produktionsvirksomheder:Han fremhæver også, at ejendommen rummer mange flere muligheder, da lageret nemt kan opdeles i mindre enheder.- Lagerdelen er opdelt i to haller. Men derudover kan man sagtens opdele det i mindre enheder, som man har lyst til, da der ikke er nogle bærende piller. Så det er helt op til den nye ejer, der kan overtage bygningerne allerede fra den 1. november, siger han.