- Logistik-udbyder øger sit fokus på Afrika

Tirsdag 2. juli 2019 kl: 08:00

Sandra Yolanda skal stå for selve forretningsudviklingen og den daglige drift af kontoret i tæt samarbejde med kolleger fra Tschudi Logistics i Skandinavien, Østeuropa, Asien og Rusland.Selvom det afrikanske marked kan være udfordrende at komme ind på, så er der også store forretningsmuligheder på kontinentet. Tschudi gruppen har gennem mange år arbejdet på forskellige projekter i Afrika, men har nu officielt etableret sig med et lokalt kontor i Mozambique.Maputo, som er hovedstaden i Mozambique, skal huse det nye kontor. For nylig blev det offentliggjort, at Mozambique kan have en af verdens største gasreserver offshore, og derfor forventes det at udviklingen inden for dette område vil tage fart i løbet af 2019.Det afrikanske Tschudi Logistics kontor ledes af administrerende direktør Thomas Vestergaard. Sandra Yolanda skal stå for selve forretningsudviklingen og den daglige drift af kontoret i tæt samarbejde med kolleger fra Tschudi Logistics i Skandinavien, Østeuropa, Asien og Rusland.I første omgang vil fokus være på at styrke virksomhedens tilstedeværelse i Afrika. Sandra Yolanda vil med sin baggrund indenfor forretningsudvikling og salg finde frem til de lokale forretningsmuligheder og kunder i logistikbranchen.- For mig er det at arbejde for Tschudi Logistics en fantastisk mulighed for at arbejde internationalt i Mozambique. Tschudi gruppens erfaring med store projekter i Afrika fangede min interesse, og jeg er overbevist om, at timingen er perfekt til at slå rødder på det afrikanske logistikmarked, siger Sandra Yolanda, der fremover repræsenterer Tschudi Logistics Mozambique.Med det nye kontor i Mozambique vil Tschudi Logistics Group levere multimodale logistikløsninger til og fra Afrika med et fortsat fokus på at efterleve de internationale standarder. Desuden vil kontoret tilbyde agentydelser i havne som Maputo, Beira, Nacala og Pemba.Tschudi gruppen har i mange år drevet forretning i Afrika, og det har længe været et ønske at arbejde yderligere på at udnytte det fulde potentiale på kontinentet. I 2016 startede Tschudi-koncernen et partnerskab med Nuno Uinge, som ejer den mozambikanske virksomhed EnergyWorks, der leverer tjenesteydelser inden for olie- og gasindustrien. Som et resultat af dette samarbejde blev Tschudi Mozambique Lda etableret.Siden da har Tschudi-gruppen nøje fulgt logistikmarkedet og den lokale olie- og gassektor.- På baggrund af vores mangeårige samarbejde her i Mozambique er jeg overbevist om, at Tschudi gruppens indgående knowhow til det afrikanske marked er en stor konkurrencefordel på det globale marked. Partnerskabet med os hos Energy Works vil sikre, at der kan udbydes løsninger med kompetente lokale specialister, som efterlever de høje internationale standarder, siger Nuno Uinge om sit partnerskab med Tschudi gruppen.Med den lokale repræsentation i Afrika vil Tschudi-gruppen have en konkurrencemæssig fordel ved udbud af projekter i på afrikanske marked.Ifølge Thomas Vestergaard, CCO hos Tschudi Logistics og administrerende direktør i Mozambique, udgør det sydøstlige afrikanske marked enorme muligheder.- Jeg har gennem de sidste mange år arbejdet på flere projekter i Afrika. Jeg tror, at nøglen til succes i et land som Mozambique er at finde balancen mellem at tilpasse sig lokalt og favne global kompleksitet. Derudover, er det afgørende at være i stand til at navigere risiko for at udforske de mange forretningsmuligheder - noget vi har gjort i mange år, siger han.Tschudi Logistics tilbyder skræddersyede logistikløsninger til alle transportformer verden over. Virksomheden har 45 medarbejdere, der arbejder i 10 lande herunder Danmark, Norge, Sverige, Finland, Holland, Estland, Kina, Rusland, Ukraine og nu Mozambique. I 2018 fragtede Tschudi Logistics ca. 255000 tons, hvoraf 97 procent af leverancerne blev leveret til tiden. 11 procent årlig vækst i 2016-2017.Tschudi Logistics Group er et datterselskab af det privatejede norske selskab Tschudi Shipping Company AS, holdingselskabet for Tschudi Group. Tschudi Logistics er specialiseret i projekttransport, men også bane, bulk liquids, beverage transport, befragtning og forwarding.Tschudi Mozambique Lda. er et joint venture mellem Tschudi Shipping Company og EnergyWorks i Mozambique. Arbejder tæt sammen med partner og ejer af EnergyWorks, hr. Nuno Uinge.Indsendt af:Tanja SmithTschudi Logisticswww.tschudilogistics.com8000 Aarhus C+4588448204tsm@tschudilogistics.com