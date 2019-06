Den nye transportminister er fra Amager og bor i Adslev ved Gråsten

Torsdag 27. juni 2019 kl: 10:24

Kort om Benny Engelbrecht:

Benny Engelbrecht, født 4. august 1970 på Amager, søn af typograf Alf Sørensen og Ulla Sørensen. Gift med Charlotte Engelbrecht.

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sydjyllands Storkreds fra 13. november 2007

Kandidat for Socialdemokratiet i Sønderborgkredsen fra 2006

Skatteminister 2. september 2014 ‒ 28. juni 2015

Finansordfører fra 2015, erhvervsordfører 2011-2014, EU-ordfører 2011, forbrugerordfører 2008-2011. Næstformand for Finansudvalget fra 2015. Formand for Transportudvalget og Sydslesvigudvalget 2011-2014. Tingsekretær fra 2015. Medlem af bestyrelsen for Socialdemokratiets folketingsgruppe 2007-2014.

Kurser på merkonomuddannelsen i markedsføring, Handelsskolen Aabenraa, 1997-1999

Folkeskole, Kildevældsskolen, 1977-1986

Marketing manager, Danimex Communication A/S, 2001-2007

Salgs- og marketingassistent, Musikengros A/S, 1996-2001

Ufaglært tjener, Scandic, Sønderborg, 1995-1996

Selvstændig erhvervsdrivende, musikforretning, 1995-1996

Underviser, AOF Sønderborg, 1992-1994

Journalist og underviser, Mediecenteret KURT, 1986-1990

Rengøringsarbejde, diverse ejendomme, 1984-1986

Kassemedarbejder, Øbro Marked, 1990

Afdelingsleder, AOF Syd, 2007

Nyhedsmedarbejder, Radio Mojn, 1991

Studievært, Radio Sønderborg, 1991

Har skrevet e-bogen »Rød bonde - et portræt af Erik Lauritzen«, 2013. Medforfatter til »Foodfight.eu – din kost bestemmer, hvem du er – men hvem bestemmer, hvad du spiser?«, 2011 og »De politiske håndværkere«, 2017

(Kilde: Folketinget)

