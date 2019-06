Svensk isbryder er tæt på Danmark i sommervarmen

Onsdag 26. juni 2019 kl: 14:19

Af: Redaktionen Besøget er en del af et fremstød for at få flere til at se søfartsområdet som en mulighed for arbejde.















Fredag mellem 10 og 15 er der åben isbryder i Halmstad hvor alle er velkomne. Det samme gælder på søndag, hvor isbryderen ligger i Helsingborg.

Isbryderen Atle er bygget specielt til at kunne håndtere opgaver med at bryde is i Den Botniske Bugt, der er den nordligste del af Østersøen mellem Sverige og Finland.









Den er bygget i 1974, og er senere blevet efterfulgt af flere isbrydere i samme klasse - de svenske Frej og Ymer, og de finske Urho og Sisu.









Om Atle:

Længde: 109,5 meter

Bredde: 23,8

Dybgang: 8,3 meter

Isbryderkapacitet: 1,2 meter jævn is med en fart af tre knob

