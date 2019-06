Vognparken hos Salling-vognmand er kommet højere op

Mandag 17. juni 2019 kl: 16:00

Udstyr og opbygning:

Komplet dørkafdækning

Sideskørter, metalliseret og lakeret

Skørter mellem baghjul

Værktøjsskab med skuffer

Startbatteripakke 2x75 amp

10 stk. sidemarkeringslys i skørter, som er koblet over blinklys

8 stk. LED arbejdslys

2 stk. fjernlys på tag

Lygtebom bag på førerhus med blitzblink, baglys samt blinklys

Sikkerhedspakke

De tre standardtrækkere er alle på fuld luft

Komplet læderpakke fra fabrik

Læderhimmel og rødt lys i loft

Bagvæg beklædt med Titanstof

Roadpad + multimediecenter, med DAB + og TOM TOM navigation

1.800 watt inverter

Køleskab

Stort oliefyr, vand/luft

Om kranbilen:



Hadsten Tip Service har stået for levering af kran samt opbygning af bilen

Kranen er en Palfinger 34002 SH

Maling af chassis og opbygning er udført hos Nørresnede Autolak

Opbygningen består af komplet dørkafdækning.

Bagskærme i dørk.

Specialdesignet bagende med indbygget bagstøttebensbom

9 værktøjsskabe/skuffer.

Af: Redaktionen To af de nye trækkere er pushertrækkere, mens de to andre bogietrækkere, hvoraf den ene er opbygget med Palfinger 34002 SH-kran bag førerhuset. Bilerne er opbygget hos Volvo Truck Center Viborg.Ringvejens Autolak i Silkeborg har stået for lakering, mens den indvendige plysning er udført hos Karl Johan Buur i Vrå. Skiltemaleren er Bergmann Skilte i Viborg.Interiør:Volvo Truck Center Viborg har stået for tilslutning og montering af kran, diverse lys, specialspoiler bag på førerhus og aircooler.Alle fire biler blev leveret til et Åben Førerhus-arrangement, som Morten og Thomas Holm afholdt i Ranum. Her var alle firmaets lastbiler samlet.De fire nye Renault-lastbiler kørte forrest i en lang række af lastbiler fra Vognmandsfirmaet Carsten Holm Jensen. Bilerne kørte i kortege fra Volvo Truck Center Viborg til Ranum.Lars Herslund, Volvo Truck Center Viborg, har stået for salg og levering.