- Transportkoncern kører med solceller på tagene

DHL's indsats for at skaffe chauffører ved at tilbyde attraktive arbejdsforhold - moderne biler og mere fleksible arbejdstider og opgaver - startede som projekt i november sidste år i Erfurt, Koblenz, Malsfeld, Maintal og Sehlem. Gennem projektet vil DHL forebygge at komme til at mangle arbejdskraft i spidsbelastningsperioder.









DHL har som mål at skabe 500 nye arbejdspladser over hele Europa og tiltrække chauffører med at tilbyde dem moderne og sikre biler at køre i, vekslende arbejdsopgaver og mere fleksible arbejdstider.









Solcellerne på tagene af 15 af de 30 nye MAN'er skønnes til at kunne bidrage til en CO2-reduktion på op mod 4 ton årligt pr. enhed.









Solcellerne er leveret af firmaet Trailar, der har hjemme i Storbritannien.









her: Interesserede kan læse mere om Trailar-systemet