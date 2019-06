Interesseorganisationer flytter sammen i Bruxelles

Mandag 3. juni 2019 kl: 11:34

Om organisationerne:

BGL er en stor forening for vejtransport og logistic i Tyskland med 7.000 tilknyttede medlemmer

NLA er den fælles Bruxelles repræsentation for vognmandsorganisationer i Sverige (Sveriges Åkeriföretag (SÅ)), Danmark (DTL-Danske Vognmænd (DTL)), og Norge (Norges Lastebileier-forbund (NLF)) i tæt samarbejde med Finsk Transport og Logistik (SKAL). NLA repræsenterer 16.000 medlemsvirksomheder.

Franske FNTR har 5.000 medlemsvirksomheder

Af: Redaktionen - På et tidspunkt, som særligt sætter udfordringer for europæiske vej transport industri, giver det en mening at skabe et stærkere samarbejde mellem vores foreninger. Det er resultatet af et godt og frugtbart samarbejde gennem flere år, siger Prof. Dr. Dirk Engelhardt, der er administrerende direktør for BGL.- Vores fælles mål er at fremme de tre mobilitets-pakker fra EU-Komissionen for at sikre, at industrien kan forblive konkurrencedygtig på et tidspunkt, hvor vi skal sikre en socialt set fair udvikling hen imod renere energi og digitalisering, siger Erik Østergaard, der er formand for NLA og administrerende direktør for DTL.- Sammen vil vi på vegne af de mange tusinder vognmænd, som vi repræsenterer, kommunikere bedre, informere bedre og fremføre vores fælles budskaber til de europæiske beslutningstagere. Det skal bidrage til at forbedre markedet for vejtransport i de kommende år, siger Florence Berthelot, der er general-sekretær for FNTR.