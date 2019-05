Bulk-transportfirma i Aabenraa har fået ny fire-akslet tiptrailer

Torsdag 16. maj 2019 kl: 12:42

Af: Redaktionen Den nye Kel-Berg tiptrailer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger med cyklistværn i begge sider. Der ud over er der monteret en plastværktøjskasse i venstre side og beslag til kost og skovl.Kassen, der har sider i 40 mm alu-profiler og en kunststofbeklædt bund i 7 mm alu-plade, har udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem.







I bagenden er der påsvejst en 400 mm lang alu-skuffe i fuld bredde med 500 mm sider og en hældning på 15 grader.

Forrest er der monteret en arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder og ekstra trin.





Kassen er monteret med automatisk rullepresenning.





Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænke ventil. Første aksel er løftbar, mens fjerde aksel er selvstyrende. Traileren er forsynet med bak-alarm.





Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









