Færgerederi bidrager til bedre miljø over Øresund

Tirsdag 16. april 2019 kl: 19:35

Af: Redaktionen Rederiets samlede udledning af CO2 og skadelige partikler er halveret i forhold til året før.ForSea peger også på, at privat- og erhvervskunder har taget godt imod de meget konkrete forbedringer. Således appellerer tilbuddet om lydsvag og miljøvenlig sejlads til mange kunder, og kvartalets marginale tilbagegang i antallet af passagerer og privatbiler skyldes ifølge rederiet alene periodeforskydning, idet påsken faldt i 1. kvartal 2018, hvor den i år falder i årets andet kvartal.Antallet af overførte lastbiler var i 1. kvartal uændret på 111.000 enheder. Antallet af afgange udgjorde godt 12.100 - lidt flere end i 1. kvartal 2018. Præcisionen var uændret høj, og kapacitetsudnyttelsen på bildækket var næsten på niveau med 1. kvartal 2018.ForSea overførte 227.000 personbiler i 1. kvartal 2019 (2018: 239.000), hvilket svarer til et fald på knap 5 procent, og det samlede antal passagerer faldt med knap 4 procent til 1,24 millioner i 1. kvartal 2019 (2018: 1,29 millioner). Disse fald skyldes væsentligst periodeforskydning, idet størstedelen af påsketrafikken i 2018 blev afviklet i 1. kvartal.Bustrafikken på ruten steg med over 5 procent til godt 2.600 overførte enheder i 1. kvartal 2019 (2018: knap 2.500). Stigningen er drevet af nye samarbejder med linjebus-selskaber, som i 1. kvartal har kunnet kompensere for de negative effekter af den svækkede svenske krone.Anvendelsen af AutoBizz Smart steg med godt 6 procent i forhold til samme periode sidste år.- Batteridriften af vore to store færger har været en succes. Det har kun været nødvendigt med minimale justeringer i indkøringsperioden, og ikke desto mindre har vi kunnet holde en stabil drift med tæt ved 100 procent præcision i det første hele kvartal med batteridrift. Miljøgevinsten er tydelig. Samlet set er hele rederiets energiforbrug og udledningen af CO2 og skadelige partikler halveret i forhold til 1. kvartal 2018, siger Johan Röstin, der er administrerende direktør i ForSea.- Kunderne har taget godt imod vores initiativer. Vi tilbyder nu ikke blot den mest stabile, men også den klart mest miljøvenlige rejse over Øresund - for både private og erhvervskunder. Det tæller for alle at vide, at man med ForSea kan rejse støj- og røgfrit, og at vi samtidig har sparet atmosfæren for 4.500 ton CO2 i forhold til samme periode sidste år, siger Johan Röstin, som forventer at kunne forbedre miljøeffekten yderligere i de kommende kvartaler.