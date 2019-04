Vejdirektoratet dæmper støjen fra motorvejen ved Silkeborg

Mandag 15. april 2019 kl: 19:32

De tre tiltag er:

Ved kommunevejen Skærbækvej opstilles en ny 3 meter høj og ca. 200 meter lang standard støjskærm. Anlægsperioden startede i begyndelsen af marts og ventes at vare indtil sommerferien 2019.

Vejdirektoratet opsætter støjabsorberende plader udenpå eksisterende spunsvæg på den østlige del af bystrækningen. Anlægsperioden forventes at være fra først på sommeren 2019 til slutningen af 2019

Fra Silkeborg Højskole og videre hen over Nordskovsbroen bliver de gennemsigtige akrylplader på støjskærmen udskiftet til støjabsorberende plader. Gudenåbroen bliver ikke berørt, så udsigten når man kører over broen bevares. Anlægsperioden forventes at være fra foråret 2019 til efteråret 2019

Af: Redaktionen Den nye støjskærm er et af tre besluttede tiltag. De supplerende tiltag mod støjen er resultatet af de støjberegninger og efterfølgende undersøgelser, som Vejdirektoratet har foretaget siden motorvejens åbning.Tiltagene er en udmøntning af en længere proces, hvor Vejdirektoratet har kigget på mulighederne for at hjælpe en række af de borgere, der bor tættest på motorvejen, og derfor har mærket støjen fra vejen mest.- Gennem længere tid har vi kigget nøje på, hvordan vi kan dæmpe støjen yderligere for en gruppe borgere langs motorvejen. Vi har siden konkretiseret de tiltag, som ved tre områder langs strækningen skal reducere støjen for borgerne, og nu er vi gået i gang med opsætningen af de støjdæmpende tiltag ude i det første område ved Skærbækvej, siger Mike Boesen, der er projektleder for Silkeborgmotorvejen i Vejdirektoratet.De tre nye støjbekæmpelsestiltag bliver økonomisk afholdt indenfor budgettet af anlægsomkostningerne for Silkeborgmotorvejen.Derudover har et politisk flertal i Folketinget også bestemt, at Vejdirektoratet indenfor anlægsprojektets økonomi skal planlægge og udføre et nyt projekt til støjbekæmpelse ved Funder Kirkeby i den vestlige del af Silkeborg.Her bliver der også opstillet en støjskærm med en længde på cirka 1.600 meter, som er 4 meter høj.Opstillingen af denne starter efter planen i sommeren 2019 og står forventeligt klar inden udgangen af 2019.