Siemens Mobility skal levere 10 Vectron lokomotiver til Metrans

Onsdag 10. april 2019 kl: 17:29

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De 10 lokomotiver, der er af samme type, som dem, DSB har best lit ti at trække persontog - først og fremmest på Sjælland - skal bruges til grænseoverskridende godstransport med tog i central- og Østeuropa. Lokomotiverne vil blive certificeret til at køre på jernbanerne i Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Polen og Slovakiet. De kan senere opgraderes til også at køre på banerne i Bulgarien, Kroatien, Holland, Rumænien, Serbien og Slovenien.Vectron-lokomotiverne til Metrans vil have en maksimal effekt på 6,4 megawatt og en tophastighed på 160 km/t. De vil blive ustyret med nationale kontrolsystemer og det europæiske European Train Control System (ETCS). ETCS er signal- og kontrol-komponentdelen af European Rail Traffic Management System (ERTMS).Siemens Mobility er med ordren kommet op på 900 solgte Vectron-lokomotiver.