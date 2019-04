Hanstholm Havn og Thy får krydstogbesøg

Onsdag 10. april 2019 kl: 12:00

Stor værdi for Thisted Kommune

Af: Redaktionen I juli 2020 og igen i juli 2021 vil to store krydstogtskibe sejle igennem Hanstholm Havns nye indsejling og lægge til kaj med flere hundrede krydstogtturister. Aftalen er kommet i hus mellem Hanstholm Havn og SDK Cruise, som i øjeblikket deltager i verdens største krydstogtmesse i Miami, hvor Business Development Manager Louise Landler har nyt markedsføringsmateriale med, som sætter fokus på Hanstholm som krydstogtdestination.- Krydstogtindustrien har oplevet en kraftig vækst de seneste mange år og har i den forbindelse genereret en stor efterspørgsel på nye destinationer, herunder især mindre destinationer, hvor gæsterne har mulighed for at opleve det mere lokale og autentiske, siger Louise Landler og fortsætter:- Hanstholm Havn er en af de få havne på den danske vestkyst, der kan tilbyde kajfaciliteter til krydstogtskibe. Med Thy som bagland giver det gæsterne mulighed for at opleve det lokale fiskermiljø i Hanstholm og den rå og vilde omkringliggende natur med mange seværdigheder. Det er ret unikt og anderledes i forhold til, hvad man som krydstogtgæst ellers kan opleve i Danmark. Vi tror derfor, at Hanstholm på sigt kan blive en ganske interessant krydstogtdestination.Den første krydstogtbooking i Hanstholm Havn er med skibet »MS Berlin«, som anløber havnen 14. juli 2020 med plads til 412 gæster. Året efter, den 23.-24. juli 2021, ankommer det noget større skib »MS The World«, som er et af verdens mest eksklusive krydstogtskibe med lejligheder til 150-200 passagerer.Thy har de senere år oplevet stor bevågenhed, både nationalt og internationalt, med Danmarks første nationalpark og surf-spots ved »Cold Hawaii«. Den lokale turismeoperatør VisitThy har et helt klart bud på, hvad de mange udenlandske krydstogtturister kan forvente af Thy.- For besøgende fra udlandet rummer Thy noget, man vanskeligt finder andre steder. Havnens nabo er en af Europas mest markante klitheder med en storslået udsigt fra talrige udsigtspunkter, og i de små kystbyer blomstrer charmerende stemninger med fiskeri, kunst og friluftsaktiviteter, hvor »Cold Hawaii« beskriver noget særegent. Samtidig byder Thy på en spændende historie, hvor Bunkermuseum Hanstholms imponerende anlæg fra 2. Verdenskrig står som et monument for en del af Atlantvolden, siger turistchef Ole Riis.

Med en bred vifte af særegne oplevelser vurderer turistchef Ole Riis derfor, at krydstogtskibene vil få stor markedsføringsmæssig betydning for Thy - både nu og på sigt.





- Med krydstogtsanløb får vi sat Thy på et helt nyt kort. Vi kan vise vores egn frem for de mange udenlandske gæster, give smag for lokale produkter og forhåbentlig anspore til flere besøg på et senere tidspunkt. Vi er klar til at give krydstogtgæster en rigtig god oplevelse i Thy med skræddersyede ture og oplevelser - og forhåbentlig thyboerne en rigtig god oplevelse af krydstogtgæster, siger han.





Den positive forventning til at tage imod de mange krydstogtturister bliver gengældt hos borgmester i Thisted Kommune, Ulla Vestergaard, der samtidig fremhæver det afgørende samspil mellem udvidelsen af Hanstholm Havn og Thy’s oplevelsespotentiale.





- Jeg er stolt af at repræsentere en kommune, hvor en fremtidssikret havn med en ideel placering ved Nordsøen skaber helt nye muligheder for også at tiltrække internationale turister. Havnen kan dog ikke tiltrække krydstogtskibene alene. Den bærende faktor for succes er en ualmindelig spændende destination, som kan tilbyde et unikt samspil mellem natur, kultur og madoplevelser - og derfor opstår muligheden for krydstogtturister i den særdeles positive synergi mellem Thys oplevelseskvaliteter og havnens infrastruktur, siger hun.













© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.