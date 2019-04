Vilkår for international transport skal reguleres af EU

Onsdag 10. april 2019

Af: Redaktionen Statsminister Lars Løkke Rasmussen har forud for valgkampen rejst spørgsmålet, om en dansk mindsteløn er en god idé. Lars Løkke Rasmussen peger på, at det er udenlandske chauffører på det danske vejnet, der har sat tankerne i gang hos ham.- Når udenlandske lastbilchauffører kører uden for deres hjemland, skal der selvfølgelig være ordnede forhold. Det er vi bestemt tilhængere af. Men vi må stå fast på, at det skal reguleres gennem EU, siger Martin Aabak og fortsætter:- Vi kan næsten ikke advare nok imod at falde for synspunktet om, at aflønning af udenlandske chauffører skal afgøres på nationalt niveau. Sker det, risikerer vi at få et kludetæppe af forskellige nationale lønsatser, som vognmandsvirksomheder skal aflønne deres chauffører efter. Det vil være byrdefuldt at administrere. Derfor er der al mulig grund til at håbe, at EU snart påtager sig et ansvar for at vedtage fælles regler, som kan administreres, fortolkes ens og håndhæves effektivt.