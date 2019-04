Vejene fik mindre salt

Onsdag 10. april 2019 kl: 07:34

Af: Redaktionen Helt konkret har saltsprederne strøet 25.400 ton salt ud på statsvejene i vinteren 2018/2019, hvilket er under halvdelen af det normale niveau på 58.700 ton - og langt under den hidtidige bundrekord på 33.500 ton.

Derudover har Vejdirektoratets Vintertjeneste foretaget 56 landsdækkende udkald til saltning mod 107 udkald på en normalvinter.







- I det hele taget ser det ud til, at vi har kurs mod den mildeste vinter, siden vi for snart 20 år siden systematisk begyndte at opgøre vinterens hårdhed og det forventede saltforbrug, siger områdechef Charlotte Vithen.





Hvad angår snerydningen, så er der brugt 22 timer i gennemsnit pr. 100 kilometer kørebane mod 181 timer på en normalvinter.





Det snefald, der har været i denne vinter, har været meget skævt fordelt. I Nordjylland har der været 67 timers snerydning pr. 100 kilometer kørebane, mens det samme tal på Sjælland var 9 timer.







Hvis der ikke falder mere sne i denne omgang, har vinteren 2018/2019 kurs mod at sætte bundrekord. Det hidtidigt laveste tal lyder på 29 timers snerydning pr. 100 kilometer kørebane og stammer fra vintrene 2007/08 og 2008/09.





