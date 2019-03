- Opbyggere er klar til transportmesse

Årets Opbygning kåres

- Årets opbygning er et stort tilløbsstykke, og feltet ser spændende ud. Dommerpanelet vurderer opbygningerne på åbningsdagen for Transport 2019, hvor de nominerede udvælges. Herefter har publikum så mulighed for at stemme på deres favorit, siger Gitte Kristensen, der er ansvarlig for Årets Opbygning i MCH Messecenter Herning.







Transport 2019 arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med ATL - Transportens arbejdsgivere, AutoBranchen Danmark, Dansk PersonTransport, Danske Speditører, De Danske Bilimportører, DI Transport, DTL - Danske Vognmænd, Foreningen af Vognimportører i Danmark, ITD og 3F Transportgruppen.







- HMF Group A/S har gennem mere end 70 år været garant for kvalitetskraner udviklet og produceret i Danmark. De seneste år har vi lanceret vores hidtil største kraner HMF 7020 og HMF 9520 samt en ny serie af kraner til mellemsegmentet 16-28 tonmeter: HMF 1610, HMF 1620, HMF 1910, HMF 1920, HMF 2310, HMF 2320, HMF 2810 og HMF 2820. Vores opmærksomhed er på vores kunders behov. Derfor er vores kraner alle designet med fokus på et optimalt forhold mellem løfteevne og kranens lave egenvægt, så de nu er endnu stærkere og mere brugervenlige. Kvalitet, sikkerhed og styrke er nøgleord, men vi fokuserer også meget på brugervenlighed og effektivitet i det daglige arbejde. Desuden udvider vi løbende vores servicenetværk for at være tæt på, uanset om der er brug for rådgivning, reservedele eller hurtig assistance ved problemer, siger Erik Kristiansen, der er direktør for HMF Danmark.For femte gang kåres Årets Opbygning under transportmessen. Opbygningerne vurderes på en lang række kriterier - blandt andet fokuserer dommerne på miljøhensyn, at al dokumentation er i orden, lovlighed samt innovation i opbygningen. Dommerpanelet består af otte fagpersoner, som byder ind med forskellige kompetencer fra branchen. Publikum har dog også mulighed for at stemme på deres favorit, så afgørelsen ligger ikke i dommernes hænder alene.