Olieselskab tager truckanlæg med på messe

Fredag 15. marts 2019 kl: 10:11

Vil tættere på kunderne

Om YX Erhverv

YX Erhverv har specialiseret sig i olie til erhverv (bulk) og transport (YX Truck)

YX Erhverv er en del af YX Danmark A/S, som desuden består af YX Landbrug og YX Fyringsolie

YX Danmark A/S er en del af den norske Reitangruppen, som desuden ejer de landsdækkende kæder Rema 1000 og 7-Eleven

Af: Redaktionen Ifølge Michael Hansen, COO hos YX Erhverv har man i år tænkt ud af boksen og arbejdet længe med opbygningen og designet af standen, så den skiller sig ud fra mængden, skaber blikfang og gør, at de besøgende får en særlig oplevelse.- Vi har forpligtet os til altid at skabe den bedste kundeoplevelse uanset, om det er den personlige kundekontakt, eller når vores kunder benytter vores truckanlæg. Derfor synes vi, at det var helt naturligt at tage det bogstaveligt og bygge et truckanlæg på messen, hvor teamet bag YX Erhverv står klar til at tage en snak med vores kunder, og dem som måtte lægge vejen forbi standen, siger Michael Hansen.Det er 15. gang, at YX Erhverv deltager på transportmessen. For olieselskabet er det en god mulighed for at møde sine kunder på nært hold, og det giver stor inspiration til, hvordan selskabet kan give kunderne en endnu bedre oplevelse i fremtiden.- Vi har deltaget på transportmessen de sidste 31 år og nyder hver gang til at møde vores kunder. Det er i mødet med kunderne, at vi har mulighed for at skabe endnu bedre relationer til hinanden, og vi er ydmyg over for den tillid, vores kunder viser os ved at være deres olieleverandør, siger Michael Hansen og fortsætter:- Kernen i alt, hvad vi foretager os i YX Erhverv er at give vores kunder den bedste oplevelse. Transportmessen er derfor en god anledning til at vise ansigtet bag YX Erhverv og komme endnu tættere på vores kunder.