Lygtefejl var det mindste problem for chauffør og vognmand

Onsdag 13. marts 2019 kl: 15:39

Af: Redaktionen Politifolkene fra Tungvognscenter Øst kunne ved en nærmere undersøgelse af lastbilen konstatere, at lastbilens SCR-system, der renser udstødningsgassen, var i stykker. Normalt vil det efter noget tid have betydet, at denne type lastbil ville gå i nødprogram og motorkraften blive reduceret væsentligt. Da det ikke var sket, mistænkte politiet chaufføren for at have manipuleret med SCR-systemet.Betjenten undersøgte lastbilen og chaufføren og fandt en emulatorboks i handskerummet, der kan bruges til manipulation af SCR-systemet.





I chaufførens bukselomme fandt politiet desuden en lille, men meget kraftig magnet, der kan bruges til at manipulere med lastbilens kontrolapparat, der registrerer kørsel og hvil. Hvis man sætter en magnet på gearkassen af en lastbileller bus, vil kontrolapparatet som regel blive påvirket, så det registrerer hvil i stedet for kørsel.





På lastbilens gearkasse kunne betjenten se ridser og slitage fra magneten, der altså havde været påmonteret for at fuske med køre- og hviletiderne.





- Der meget alvorligt, når chauffører og vognmænd på denne måde manipulerer med systemerne, som er designet for at skabe øget sikkerhed på vejene, og som skal nedbringe forureningen med de farlige partikler. Derfor er jeg rigtig glad for, at vores betjente stoppede lastbilen, selvom det i første omgang kun drejede sig om et problem med lygterne. De fik undersøgt forholdene til bunds, og jeg håber nu, at det kan skabe større frygt hos de kriminelle, der forsøger at snyde med sikkerhedsreglerne, siger vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi Peter Stryhn.





Chaufføren fik en bøde på 6.000 kroner for at være i besiddelse af en genstand, der kunne anvendes til manipulation af kontrolapparatet samt en bøde på 7.500 kroner for emulatorboksen.



Vognmanden fik en bøde på det dobbelte - altså 12.000 kroner og 15.000 kroner. Den samlede bøde løb dermed op i 40.500 kroner. Dertil kom udgiften til lovliggørelse af SCR-systemet på nærmeste autoriserede værksted.





Det er syvende gang i år, at politiet har en lignende sag om manipulation med kontrolapparaterne i lastbiler, viser en gennemgang foretaget af Midt- og Vestsjællands Politi.





