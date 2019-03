Folketingets Ombudsmand sætter punktum i sag om busreklame

Tirsdag 12. marts 2019 kl: 12:51

Af: Redaktionen I sin afgørelse vurderer ombudsmanden, at der ikke er grundlag for at rejse kritik af Movia og afviser derfor den klage, som Dansk Palæstinensisk Venskabsforening havde indgivet over trafikselskabet.Sagen startede, da Movia i april 2015 besluttede at nedtage en busreklame, som Dansk Palæstinensisk Venskabsforening (DPV) stod bag.Ombudsmanden hæfter sig blandt andet ved, at Movia ved beslutningen om at fjerne busreklamen henviste til ikke at diskriminere på grund af nationalitet eller religion. Movia lagde desuden vægt på andre hensyn - herunder ikke at blive opfattet som afsender af politiske budskaber, som kunne virke stødende. Sammenholdt med hensynet til, at Movia fremstår neutral og upolitisk for at sikre borgernes tillid. Efter en samlet vurdering har ombudsmanden ikke fundet grundlag for at kritisere Movia’s beslutning og har derfor afsluttet sagen.Påstanden fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening var blandt andet, at det var en ulovlig beslutning og i strid med ytringsfriheden, da Movia i april 2015 besluttede at nedtage en reklame på Movia’s busser, der rettede sig mod produkter fra israelske bosættelser.Movia er tilfreds med, at ombudsmanden har sat punktum i sagen.- Det er snart fire år siden, at Movia besluttede at tage reklamen ned. Vi er tilfredse med, at ombudsmanden ikke udtaler kritik af Movia i sagen, der ligger langt fra det, som optager os mest, nemlig god kollektiv transport, siger Movia’s kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.