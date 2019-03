Opdaterede funktioner kan reducere brændstofforbruget med op til syv procent

Fakta om I-Save:

Inkluderet i Volvo FH med I-Save:

D13TC-motor (Turbo Compound) 460 hk (2600 Nm) eller 500 hk (2800 Nm)

Nye, meget brændstofeffektive bagaksler

Tomgangsstop

I-Cruise med I-Roll, som justerer hastigheden for at holde brændstofforbruget nede

Servostyringspumpe med variabel slagvolumen

Opdateret I-See

Opdateret I-Shift med optimeret software til fjerntransport

Af: Redaktionen Efterspørgslen efter transport vokser, og samtidig står transportoperatørerne over for stigende dieselpriser, der sætter pres på rentabiliteten.- Volvo FH med I-Save er vores svar på denne udfordring. Det er en komplet løsning, der kombinerer vores nyeste teknologi, så brændstofforbruget ved fjerntransportopgaver reduceres markant. Og det er uden at gå på kompromis med køreegenskaberne, siger Roger Alm, der er chef for Volvo Trucks.Hjertet i Volvo FH med I-Save er den nye D13TC-motor, der betegnes som Volvo Trucks' mest brændstofeffektive motor til fjerntransport til dato. Den har stempler med et patenteret bølgeformet indre, der forbedrer forbrændingen og øger effektiviteten ved at lede varme og energi til midten af cylindrene. Overskydende energi i udstødningsgassen bruges derefter til at drive motoren gennem en ekstra turbine i udstødningsstrømmen, også kaldet Turbo Compound-enheden.D13TC-motoren producerer op til 300 Nm ekstra drejningsmoment, hvilket betyder, at der er behov for mindre acceleration og brændstof for at holde en stabil hastighed i motorvejstrafik.Andre nyheder, der introduceres med I-Save, omfatter nye brændstofeffektive bagaksler, et opdateret, kortbaseret I-See system, der analyserer og tilpasser hastighed, motoromdrejninger og gearskift typografien, og omfatter gearskiftesoftware optimeret til fjerntransportopgaver. De kombinerede fordele i forhold til effektiviteten for alle disse produkter og tjenester kan resultere i brændstofbesparelser med op til 7 procent sammenlignet med en D13 Euro 6 Step D-motor.- Vi har skræddersyet alle aspekter af I-Save for at tilpasse dem til fjerntransportvognmændene, især dem, der typisk kører over 120.000 km om året, siger Mats Franzén, der er Powertrain Strategy Director hos Volvo Trucks.- Jo længere de kører, desto mere kan de spare. Det er en kraftfuld motor, der leverer en meget brændstofeffektiv og komfortabel køreoplevelse, siger han.Volvo FH med I-Save kan bestilles fra 11. marts på de europæiske markeder.