Politiet satte fokus på uopmærksomhed i trafikken

Tirsdag 5. marts 2019 kl: 11:11

Af: Redaktionen

Baggrunden for kontrollen var, at uopmærksomhed stadig er blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken og kan være årsag til en tredjedel af alle uheld. Uopmærksomhed kan blandt andet være brug af håndholdt mobiltelefon eller indstilling af GPS.







Målet med den målrettede indsats er at bidrage til at nedbringe distraktion som uheldsårsag. Indsatsen støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Kør bil, når du kører bil - læg mobilen, så er du lægger” og Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan.









Ved kontrollerne blev der i perioden standset 4.026 køretøjer, og der blev konstateret over 1.700 forseelser, heraf:Derudover blev 107 af de standsede bilister sigtet for spirituskørsel i den landsdækkende kontrol.Politiet oplyser, at i forhold til kontrollerne på samme tid sidste år er antallet af sigtelser for at benytte håndholdt mobiltelefon faldet fra 738 til 557.

Antallet af bilister, som er blevet sigtet for ikke at anvende sikkerhedssele under kørslen, er ligeledes faldet i forhold til kontrollerne i 2018, ligesom der også ses en fald i antallet af sigtelser for kørsel frem mod rødt lys samt spirituskørsel.







Totalt i perioden har politiet sigtet mindre end halvdelen for overtrædelse af færdselsloven i forhold til de tilsvarende kontroller i 2018, men der er også samlet set blevet standset halvt så mange køretøjer i perioden.









Politikreds 2018 2017 2016 2015 2014 Nordjylland 1.753 1.576 3.099 4.729 4.942 Østjylland 1.201 1.252 3.404 3.746 3.426 Midt- og Vestjylland 1.827 1.952 2.551 3.077 2.702 Sydøstjylland 2.988 1.788 4.295 4.409 4.205 Syd- og Sønderjylland 1.277 1.799 1.916 3.397 3.227 Fyn 1.859 1.675 3.087 3.558 3.947 Sydsjælland- og Lolland-Falster 1.053 992 1.661 3.314 3.114 Midt- og Vestjælland 1.401 1.409 2.488 3.187 3.535 Nordsjælland 1.353 1.037 1.560 2.240 2.694 Københavns Vestegn 2.404 1.457 2.669 3.707 3.618 København 5.169 4.942 5.008 6.452 8.115 Bornholm 149 82 166 131 137 Total 22.434 19.916 31.675 40.947 43.661



(Tabel: Politiet)

