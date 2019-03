Direktør trækker sig fra sin post i nyt flyselskab

Mandag 4. marts 2019 kl: 10:45

Af: Redaktionen Nordjyske.dk kunne søndag morgen fortælle, at Huy Duc Nguyen havde skrevet oplysninger på sit cv, der ikke var i overensstemmelse med virkeligheden. Det var blandt andet oplysninger om uddannelser og direktørposter, han ikke havde gennemført eller haft.









Søndag eftermiddag oplyste flyselskabet, der efter planen begynder at flyve ud fra Aalborg Lufthavn, at Huy Duc Nguyen trak sig fra sin bestyrelsespost og fra den daglige ledelse i selskabet.









Great Dane Airlines vil med base i Aalborg Lufthavn flyve charterflyvning for eksempelvis Bravo Tours og andre rejsebureauer og ruteflyvning til flere europæiske byer.









Interesserede kan læse mere om, hvad vi her på transportnyhederne.dk skrev, da det blev kendt, at Great Dane Airlines ville begynde at operere med udgangspunkt i Aalborg Lufthavn.









