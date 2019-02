Danmarks dygtigste chauffører hædres på transportmesse

Tirsdag 12. februar 2019

Af: Redaktionen

Der er tradition for, at DM for transportlærlinge afholdes i forbindelse med transportmessen, og med en del af Scania Driver Competitions, bliver der gang i den på Landskuepladsen bag MCH Messecenter Herning.









DM for transportlærlinge er denne gang rykket til om fredagen, hvor forhåbningen er, at endnu flere lærlinge fra skolerne kommer og hepper på deres kammerater. DM for transportlærlinge består af to særskilte konkurrencer - DM for Chaufførlærlinge og DM for Lagerlærlinge.





- Det er altid en kæmpe oplevelse for deltagerne, når de skal dyste mod hinanden på den store scene foran et publikum. Der er nerver på, men de får en oplevelse for livet. Det faglige niveau er højt, så der bliver kamp til stregen for de dystende lærlinge, siger Jan Lillelund fra AMU Transport Danmark, der står bag konkurrencerne.





Som noget nyt afholder Scania en del af deres chaufførkonkurrence om lørdagen under Transport 2019.





- Scania betragter chaufføren som det vigtigste aktiv med hensyn til økonomi, miljø og sikkerhed, og deltagerne skal vise deres evner indenfor defensiv og brændstoføkonomisk kørsel, kontrol af køretøjet, lastsikring samt brandbekæmpelse og førstehjælp. De skal også vise deres værd ved forskellige manøvreprøver som præcisionskørsel, forlæns- og baglæns slalomkørsel samt en ny vandudfordring, siger Jannie Christiansen, der er Marketing & Communication Manager, Scania Danmark A/S.









Vinderen af den endelige finale i Scania Driver Competitions kan se frem til en fabriksny Scania lastbil.









Årets Chauffør kåres

For første gang uddeler 3F, DTL samt Rådet for Sikker Trafik prisen “Årets Chauffør” på Transportmessen.





- Prisen går til en chauffør, der har bidraget med en særlig trafiksikker indsats i sin virksomhed. Med prisen ønsker vi at anerkende de mange dygtige og trafiksikre danske erhvervsbilister, der hver eneste dag er med til at holde vejene sikre. Vi ønsker herved at inspirere andre bilister til en mere trafiksikker kørsel, siger Mathias Hjorth Frederiksen, der er projektleder i Rådet for Sikker Trafik.





Hos MCH glæder man sig over, at der bliver fokus på de mange dygtige chauffører under Transport 2019.





- Vi er stolte af det rekordstore aktivitetsprogram, og ikke mindst er vi glade for, at vi kan være med til at sætte fokus på de mange dygtige chauffører og lagerarbejdere, som helt bogstaveligt er med til at få hjulene til at dreje rundt i Danmark, siger Nikolaj Jørgensen, der er projektleder i MCH A/S.





På den seneste transportmesse i 2017 deltog 6.902 chauffører og 579 lagerarbejdere.





Transport 2019 gennemføres i dagene 21.-23. marts i MCH Messecenter Herning. Transport 2019 arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med ATL - Transportens arbejdsgivere, AutoBranchen Danmark, Dansk PersonTransport, Danske Speditører, De Danske Bilimportører, DI Transport, DTL - Danske Vognmænd, Foreningen af Vognimportører i Danmark, ITD og 3F Transportgruppen.





