Den britiske regering foreslår nødplan på transportområdet

Tirsdag 12. februar 2019 kl: 12:42

Den foreslåede nødplan, der omfatter vejtransport, skal gælde fra 29. marts, hvor Storbritannien forlader EU, og frem til 31. december 2019. Det britiske forslag kommer i forlængelse af EU-Kommissionens udspil fra december sidste år.Transportorganisationen ITD har set på forslaget og peger på, at Storbritannien tager udgangspunkt i de nuværende regler og lægger op til, at der skal være adgang til at køre på samme vilkår som i dag. Forslaget omfatter dermed også muligheden for at køre cabotage. Det britiske udkast går videre end udkastet fra EU-Kommissionen, som alene lægger op til en anerkendelse af britiske tilladelser ved transporter mellem Storbritannien og EU, under forudsætning af at Storbritannien accepterer tilsvarende transporter.





- ITD støtter, at der indføres en nødplan på tilladelsesområdet i tilfælde af, at der ikke indgås en aftale mellem EU og Storbritannien om Brexit. For kommer man ikke frem til alternative løsninger, vil man i værste fald risikere at falde tilbage på CEMT-tilladelser. Da disse er forbundet med administrativt arbejde, og der kun er et begrænset antal tilgængeligt, vil det besværliggøre al transport til og fra Storbritannien, siger Maria Feldberg, der er jurist hos ITD.





Storbritannien er i dialog med EU-Kommissionen om, hvorvidt der er mulighed for at udvide EU-Kommissionens udkast, så det svarer til det britiske. Afhængig af denne diskussion vil man efterfølgende genoverveje det britiske udkast. Derudover ser man på muligheden for bilaterale aftaler med de enkelte EU-medlemslande.





ITD peger på, at nødplanen, hvor man lægger op til anerkendelse af tilladelser, ikke løser ikke øvrige udfordringer, som opstår i forbindelse med Brexit - eksempelvis told og ventetid ved grænseovergange.



Interesserede kan se forslagene fra den britiske regering her:









