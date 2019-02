Landtransportbranchen forslår at flytte opgaver fra Justitsministeriet til Transportministeriet

Fredag 8. februar 2019 kl: 12:13

at administrative sagsområder, som i dag varetages af politifolk, men som med fordel kan varetages af personale uden politimæssig baggrund, blive overflyttet til Færdselsstyrelsen. En sådan løsning har den indlysende fordel, at uddannede politifolk bliver frigjort til de gængse politiopgaver. Samtidig medfører forslagets virkeliggørelse ingen ekstra omkostninger for staten

Den målrettede vejsidekontrol af erhvervskøretøjer

Køreprøverne, udstedelsen og administrationen af kørekort

Administrationen af førerkort

Behandling af ansøgning og udstedelse af særtransporttilladelser

Af: Redaktionen Organisationerne, der første gang kom med forslaget i oktober 2017, fremhæver, at det igen er blevet aktuelt i lyset af en forestående revision af reglerne om særtransporttilladelser.Organisationerne foreslår:Forslaget til ressortomlægninger omfatter:Organisationerne peger på, at forslaget om overflytning af de ovennævnte sagsområder alt andet lige vil sikre en enkel og smidig håndtering til gavn for såvel erhvervslivet som for de statslige organisationer.En yderligere fordel er, at kompetencer, procedurer og faglighed får gavn af at blive samlet under én og samme enhed, hvilket ifølge organisationerne vil medføre en ensartet kontrol og administration over hele landet.