Danmark og Indien indgår maritim samarbejdsaftale

Fredag 1. februar 2019 kl: 12:25

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Indien er en stor vækstøkonomi, der spiller en central rolle i den globale maritime sektor. Det gør Indien til en vigtig partner for Danmark og hele den danske maritime industri. Jeg glæder mig derfor over, at vi nu har indgået en aftale med Indien om at styrke vores maritime samarbejde, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).Danmark og Indiens samarbejde på det maritime område vil blandt andet fokusere på øget dialog og styrket samarbejde om havnestatskontrol, digitalisering, grøn teknologi og maritime kompetencer med henblik på fremme af kvalitetsskibsfart.Indgåelsen af den maritime samarbejdsaftale følger op på det første møde i den fælles maritime arbejdsgruppe mellem Danmark og Indien, som blev afholdt i maj sidste år i Danmark.Samarbejdsaftalen blev indgået i forbindelse med den danske statsministers besøg i Indien.