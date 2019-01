Erfa-gruppe har fået nordjysk formand

Torsdag 31. januar 2019 kl: 12:24

Af: Redaktionen De øvrige medlemmer af styregruppen er Aleks Frank, Redning Danmark Fredericia A/S, Jesper Thorning, DSV Transport A/S, Roskilde og Morten Gade, Knud Gade A/S Vejle.









Suppleanter:

Bo Anker Schou, BAS Kraner ApS, Odense, Jan Petersen, Easy Transport, Holbæk, og Peter Fredslund Nedergaard, Vognmand Bomholt A/S, Brabrand.





