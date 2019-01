Transportorganisation hilser socialdemokratisk infrastrukturudspil velkomment

Onsdag 30. januar 2019 kl: 21:00

Af: Redaktionen - Vi glæder os over udspillet fra Socialdemokratiet. Der tegner sig nu en meget bred politisk vilje til nye store investeringer i infrastruktur. Det er til gavn for hele Danmark. I ITD ønsker vi også, at der skal udvikles en fremtidssikret masterplan for nye infrastrukturinvesteringer, og ligesom Socialdemokratiet mener vi også, at masterplanen skal understøttes med rettidige investeringer i Danmarks infrastruktur, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.- Vi hilser forslaget, om at et bredt politisk flertal forpligter sig til at mødes hvert femte år for at tilrettelægge en ny investeringsplan for de næste 10 år, velkommen, Socialdemokraterne vil i planen afsætte 70 milliarder kroner til en ny infrastrukturplan til både veje, tog og cykelstier, siger hun videre og peger på, at det er et fornuftigt udgangspunkt for kommende politiske drøftelser, selvom det efter ITD’s mening ikke er nok.- Infrastruktur er en samfundsmæssig god investering, ligesom det er afgørende, hvis vi skal sikre øget vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne. Det gør vi bedst, hvis der bliver skabt brede politiske aftaler om infrastrukturen, så planerne er levedygtige og langtidsholdbare - også efter et valg. Det lægger Socialdemokratiet i sit udspil op til, og det er overordentlig glædeligt, siger Carina Christensen.Socialdemokratiet skriver selv i deres udspil, at 70 milliarder kroner ikke er nok til at finansiere alle de foreslåede projekter, og derfor skal flere af projekterne drøftes og aftales med et bredt flertal af Folketinget.ITD nogle helt konkrete ønsker, som efter organisationens mening bør indgå i planerne. Det gælder blandt andet en dobbeltsikring af det store motorvejs-H, at der foretages markante udbygninger af rastepladskapaciteten for lastbiler i Danmark, og at erhvervslivets ønsker og behov generelt inddrages i beslutningsgrundlaget ved ny infrastruktur.Interesserede kan læse Socialdemokraternes infrastrukturudspil