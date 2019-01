Der er behov for nye investeringer i den danske infrastruktur

Onsdag 30. januar 2019



Af: Redaktionen Socialdemokraterne fremfører, at en god og moderne infrastruktur er essentiel for danske virksomheders konkurrenceevne. Derfor vil partiet sætte sig i spidsen for en ny, langsigtet infrastrukturplan, der skal tilgodese både vejtrafik og kollektiv trafik.Selvom investeringer i infrastruktur er dyrt, er det er investeringer, der efter Socialdemokraternes mening er givet godt ud, hvis målet er at samle Danmark, der er i bedre balance.Socialdemokratiet er klar til at reservere mindst 70 milliarder kroner til nye, centrale infrastrukturinvesteringer og peger på, at beløbet er fuldt finansieret inden for rammerne af det grundforløb, som partiets økonomiske politik bygger på.- Danmark har brug for en ny, langsigtet og helstøbt infrastrukturplan. Det har den nuværende regering ikke leveret, og vi har landsdele, der er dybt afhængige af en veludbygget infrastruktur. Dagligt kæmper børnefamilier med trængselsproblemer, der stjæler deres sparsomme tid sammen. Og virksomheder overvejer at flytte, fordi vi ikke kan levere den infrastruktur, erhvervslivet har brug for. Planen skal være til gavn for både danskerne og vores erhvervsliv, siger Rasmus Prehn, der er tranasportordfører for Socialdemokratiet.Partiet fremhæver, at det er helt afgørende, at der er stabilitet og sammenhæng i investeringerne, og at de derfor skal vedtages af et bredt flertal. Infrastrukturplanen skal samtidig være startskuddet for en ny tilgang til investeringer i infrastrukturen, hvor et politisk flertal forpligter sig til at mødes hver femte år for at tilrettelægge en ny investeringsplan for de efterfølgende 10 år. Det skal sikre kontinuitet og sammenhæng. Derfor ønsker Socialdemokratiet ikke at komme med forslag til konkrete projekter, der skal indgå i den nye plan. Det vil blokere for et politisk forhandlingsforløb, der skal sikre en langsigtet opbakning til planen.Udover den brede infrastrukturplan har Socialdemokratiet fremlagt et grønt udspil, som peger på konkrete tiltag til, hvordan transportsektoren bliver grønnere. Dette udspil skal ses i sammenhæng med de nye investeringer.- Vi bliver et rigere samfund, hvis vi tør investere i infrastruktur. Det er dyrt. Men det er penge, der er givet godt ud, hvis vi vil sikre mobiliteten og sammenhængskraften i Danmark. Derfor er vi klar til at sætte os i spidsen for de nye planer, og vi er klar til at øremærke mindst 70 milliarder kroner til investeringer i infrastruktur og offentlige anlæg over de kommende 10 år. Og med vores grønne udspil vil vi også sikre, at den grønne omstilling bliver tænkt ind i planen, siger Rasmus Prehn.70 milliarder lyder af meget, hvis det ikke sættes i perspektiv. Set over ti år bliver det til 7 milliarder kroner om året.