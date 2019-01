Stena Lines første af fem nye skibe er kommet i vandet

Torsdag 17. januar 2019 kl: 16:11

Af: Redaktionen Stena Estrid er det første ro/pax-skib ud af tre E-Flexermodeller, der repræsenterer næste generation af energieffektive og fleksible ro/pax-skibe. Stena Estrid er et af tre skibe, som Stena Line vil sætte ind på sin ruter over Det Irske hav. Stena Estrid skal indsættes på ruten mellem Dublin og Holyheadover i 2020. De to andre ventes at blive sat ind på ruten mellem Liverpool og Belfast i 2021.De nye ro/pax-skibe er 215 meter lage og har en lastekapacitet på 3.100 lanemeter. Der kan være 1.000 passagerer og besætningsmedlemmer om bord på hvert skib.Ud over de tre ro/pax-skibe til ruterne over Det Irske Hav har Stena Line bestilt to større E-Flexermodeller. Disse skal efter planen sættes ind andre steder i Stena Lines rutenet i 2022. Disse færger bliver 240 meter lange og får en lastekapacitet på 3.600 meter med plads til 1.200 passagerer.Stena Line fremhæver, at navnet Estrid er valgt for at understrege Stena Lines nordiske udgangspunkt. Estrid er et oldnordisk navn og en østlig variant af Astrid, der forekommer på mange runestene. Begge navne betyder skøn eller elsket.