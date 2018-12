Femern A/S har fået tysk godkendelse

Fredag 28. december 2018 kl: 19:41

Af: Redaktionen - Jeg er meget glad for og stolt af, at vi i dag har nået denne afgørende milepæl for projektet. Det er resultatet af flere års samarbejde mellem de involverede parter i Danmark og Tyskland, siger Claus Dynesen, der er projektdirektør i Femern A/S.- Med godkendelsen følger, at der nu er enighed mellem de tyske myndigheder og Femern A/S om, hvordan tunnelen skal bygges, siger han videre.Selve godkendelsen er et juridisk dokument på over 1.000 sider. Den er baseret på den 14.000 sider lange ansøgning, som Femern A/S og LBV Lübeck i samarbejde med tyske eksperter har udarbejdet. Ansøgningen har været gennem to store offentlige høringsrunder i Tyskland, siden den blev indgivet første gang i efteråret 2013. Ansøgning tager højde for både lokale interesser samt tysk og EU lovgivning inden for blandt andet miljø og sikkerhed.- Myndighedsgodkendelsen fastlægger hvilke krav og vilkår, der skal opfyldes ikke mindst i forhold til miljøet, når Femern A/S skal bygge på tysk side. Vi vil nu analysere godkendelsen grundigt, og så vil vi i løbet af foråret forelægge scenarier for, hvordan vi helt konkret bringer projektet i mål, siger Claus Dynesen.Den tyske myndighedsgodkendelse kan påklages ved Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig. Det har Femern A/S forberedt sig grundigt på. En tysk retssag vil have betydning for, hvornår byggeriet for alvor kan begynde på tysk side.Hovedparten af Femernbyggeriet vil finde sted på dansk side ved Rødbyhavn, hvor den store fabrik og tilhørende arbejdshavn til fremstilling af de 70.000 ton tunge tunnelelementer skal ligge.









Der skal etableres en 18 kilometer lang sænketunnel med en firesporet motorvej med nødspor og en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane mellem Lolland og den tyske ø Fehmarn. Femern Bælt-forbindelsen bliver en vigtig del af EUs transeuropæiske transportnet, der har til formål at skabe en bedre og mere bæredygtig infrastruktur i Europa.

















