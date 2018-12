Vejdirektoratet overtager grænsetællinger fra transportorganisation

Lørdag 22. december 2018 kl: 14:09

Af: Redaktionen Efter 15 år med grænsetællinger har ITD indgået en aftale med Vejdirektoratet om, at opgaven med grænsetællinger fremover varetages af direktoratet. Skiftet er sket med dataindsamlingen for fjerde kvartal 2018.

ITD vil fremover bygge sin dataindsamling om lastbiltrafikken ved de danske grænser til Tyskland på de tyske maut-statistikker, men vil derudover også gøre brug af materialet fra de kommende grænsetællinger fra Vejdirektoratet.







- ITD’s grænsetællinger har længe været den eneste af sin art inden for lastbiltransport over de danske grænser. Derfor har det været et godt værktøj for os til at måle vejgodstransportens betydninger for det danske samfund. I ITD vil vi fortsat samle og opbevare oplysninger om vejgodstransportbranchen i Danmark og EU og være et videnscenter for transport og logistik. I dag er dog andre stærke statistikker til rådighed, som vi benytter os af - herunder de tyske maut-statistikker. Vi er derfor klar til og tilfredse med, at Vejdirektoratet nu viderefører grænsetællingerne og overtager ansvaret for dem fremadrettet, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.





