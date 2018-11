Ministre skal i samråd om miljø-snyd

Mandag 26. november 2018 kl: 12:54

Af: Redaktionen

Transportudvalget har på baggrund af sager om snyd med miljørensesystemer i lastbiler bedt de tre ministre om at redegøre for, hvad de vil gøre for at mindske luftforureningen med NOx-partikler fra lastbiler.







Udvalget har derudover bedt transportministeren redegøre for følgende:

Hvad vil ministeren gøre for at forhindre brug af de såkaldte snydebokse, der bevirker, at lastbiler forurener mere, om sanktionerne skal skærpes ved anvendelse af boksene

Vil transportministeren tage initiativ til et forbud mod montering af snydebokse i Danmark

Vil justitsministeren redegøre for, hvorfor politiet i forbindelse med deres kontrol ikke har stoppet danske lastbiler og danske chauffører

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Rasmus Prehn (S) og Christian Rabjerg Madsen (S).





