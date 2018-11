Vognmand fra Undløse har fået en uundværlig bil med hejs

Onsdag 21. november 2018 kl: 10:58

Af: Redaktionen Den nye Scania er en konceptbil, hvilket betyder, at den er færdigopbygget med kroghejsudrustning på Joab-fabrikken i Göteborg. Samarbejdet mellem Scania og Joab betyder, at Scania kan tilbyde vognmænd med behov for kroghejs en løsning med faste specifikationer, fast pris og hurtig levering, da opbyggertiden ligger er fire uger inklusive komplet lakering i de farver, som kunden har ønsket.Indendørs i det store S-førerhus med normal taghøjde og sovekabine er der blandt andet Scania’ V8-læderpakke, Premium-stole, 7-tommer skærm med navigation og DAB radio samt LED lyspakke. Derudover er bilen udstyret med sikkerhedssystemerne AEB, LDW og ACC.Den nye 650’er er færdigopbygget og klargjort af Scania’s opbyggerafdeling i Ishøj, der blandt andet har monteret komplet aluminiumsafdækning med lukning af førerhusophæng, arbejdslys og blitzblink på fronten, taget og bag førerhuset, tryklufthorn, lysskilt og LED-fjernlygter.Det er Auma Autolakering i Frederikssund, der har stået for lakeringen af bilen i de karakteristiske røde-hvide firmafarver - og for at fuldføre bilens look, er instrumentbord og dørsider også lakeret røde. FL Buur Design i Vrå har stået for førerhusindretningen med knappolstring og busplys i klassisk stil.Per Andersen har tilvalgt en Scania service- og reparationsaftale baseret på Scania’s kundetilpassede service-koncept. Aftalen kører de næste fem år. Med en skræddersyet service-aftale får virksomheden udført serviceeftersyn på den nye lastbil efter behov og ikke efter et fast antal km. Bilen er finansieret hos Scania’s eget finansieringsselskab, Scania Finans.