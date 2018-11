Amerikansk brintlastbil er bygget til Europa

Mandag 12. november 2018 kl: 12:58

Af: Jesper Christensen

Nikola Motors lastbil til Europa vil få navnet Nikola Tre - inspireret af træerne i de norske skove.









Besøger man Nikola World i Phoenix 16. - 17. april næste år vil man kunne se en prototype af Nikola Tre sammen med andre af koncernens nul-emissions produkter - eksempelvis lastbilen Nikola Two.









Nikola Motor Company's grundlægger og administrerende direktør Trevor Milton oplyser, at Nikola Tre vil gå i produktion sammen med USA-versionen i 2022-2023.











Nikola Tre vil have motorer fra 500 hk - 1.000 hk, 6x4 eller 6x2-konfiguration og en rækkevidde på mellem 500 og 1.200 km afhængig af udstyr. Nikola Tre vil passe ind i de gældende regler for bredde, længde og højde i Europa.









Nikola Motors, der vil begynde at teste Nikola Tre i Norge omkring 2020, er i gang med at finde et egnet produktionssted i Europa.









I modsætning til eksempelvis Tesla arbejder Nikola Motors med brint som energibærer. I den forbindelse er virksomheden i samarbejde med Nel Hydrogen, der har produktionsanlæg i Herning, i gang med at etablere et netværk af brinttankstationer. Nikola planlægger at have over 700 brint-tankstationer i USA og Canada om ti år.





Grundlæggende kan brint produceres ved at stikke et par elektroder ned i en balje vand og så sætte strøm til. Ved den ene elektrode vil der boble brint op. Og er strømmen bæredygtig - vil brinten være bæredygtig hvor eneste udslip vil være vand i en mængde, som den, der blev brugt til brintproduktionen.





De ovennævnte brinttankstationer vil have en daglig produktionskapacitet på 2.000-8.000 kg brint - det er faktisk temmeligt meget - og skal være etableret i Europa i 2022 og dække det meste af Europa i 2030.

















