Modulbaseret undervisning skal hjælpe maritime iværksættere og nye medarbejdere

Fredag 5. oktober 2018 kl: 14:14

Det Blå Danmark vil selv løfte opgaven

Af: Redaktionen Projektet vil blive gennemført med inddragelse af relevante aktører i branchen og skal tilvejebringe den nødvendige viden for at udvikle modulbaseret undervisning til maritime iværksættere på et velfunderet grundlag. Det skal samtidig sikre, at allerede eksisterende viden i Det Blå Danmark anvendes der, hvor det er muligt og giver mening. Og tanken er, at det også skal komme nye medarbejdere i det Blå Danmark til gode.Et uddannelsesprojekt for både nye og etablerede spillereFor mange både iværksættere og nye medarbejdere i Det Blå Danmark kan branchen fremstå som en sort boks med egne regler, procedurer, sprogbrug og netværk. Uvidenheden bliver en hæmsko for især iværksættere med en ny teknologi og løsninger, som kunne skabe gode markedsmuligheder i den maritime verden. Det ønsker Danske Maritime at være med til at ændre på.- En af fordelene ved at gøre undervisningen modulbaseret er, at det gør det muligt at målrette undervisningen til den enkelte virksomhed eller medarbejder, siger Jenny N. Braat, der er administrerende direktør i Danske Maritime.- Dermed vil det det også være muligt at sammensætte moduler til brug i onboarding-forløb for nye medarbejdere i Det Blå Danmark, siger hun videre.Det er et klart ønske fra parterne bag projektet - Danske Maritime, Danske Rederier og Den Danske Maritime Fond - at undervisningen i høj grad kan varetages af branchen selv.- Det vil være til fordel for deltagerne på forløbene, men samtidig vil det også langt bedre kunne bidrage til at opbygge et værdifuldt videnskatalog i Det Blå Danmark, på peger Jenny N. Braat.Projektet, der med hjælp fra Den Danske Maritime Fond nu kan realiseres, udgør forarbejdet til selve undervisningen og munder ud i en analyserapport, som forventes at foreligge i begyndelsen af næste år. Rapporten skal danne grundlag for fase to, hvor ønsket er, at det konkrete, modulbaserede undervisningsforløb kan udvikles og realiseres.