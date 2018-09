Elektriske distributionslastbiler kommer på gaden

Tirsdag 18. september 2018 kl: 14:43

El-motor og batterier

MAN eMobility Roadmap

Af: Redaktionen MAN’s administrerende direktør, Joachim Drees (tv), sammen med repræsentanter fra de ni virksomheder, der som de første skal køre MANs elektriske køretøjer.De ni lastbiler indgår i et stort testprojekt under det østrigske ”Council für Nachhaltige Logistik (CNL)”, der arbejder for at udvikle transportløsninger med reduceret miljøpåvirkning fra lastbilkørsel i byområder.De elektriske MAN eTGM består af tre-akslede lastbiler på op til 26 ton totalvægt, der er opbygget med forskellige typer opbygninger til distribution af blandt andet dagligvarer hos supermarkedskæder som Hofer (Aldi), Metro, Rew og Spar samt stykgods, pakker og industrigods hos tre store speditionsfirmaer. Derudover bidrager en enkelt elektrisk sættevognstrækker, der skal køre internt på Steyr-fabrikken med komponenter, til testen.eTGM’erne drives af elektriske motorer med 264 kW ydeevne (ca. 360 hk) og et max. drejningsmoment på 3.100 Nm. El-motoren er placeret midt i chassiset, hvor gearkassen i en traditionel drivline normalt ville sidde. El-motoren får sin energi fra kraftige batteripakker, der er monteret under førerhuset og på siden af på lastbilens chassis, og også lastbilens hjælpeudstyr som læssebagsmæk og kølemaskine drives elektrisk. Derved bliver lastbilerne stort set emissionsfri i forhold til CO2- og NOx-udslip i deres nærmiljø under kørslen.MAN’s eTGM’er er udrustet med 8-12 store batteripakker, der giver dem en rækkevidde pr. opladning på 130-200 km afhængig af driftsforhold som belæsning, køreruter, kørestil med videre. Denne rækkevidde er ofte tilstrækkelig til en hel dags traditionel distributionskørsel i byområder, hvorefter lastbilerne kan oplades om natten og være fuldt opladede til næste dags kørsel. Batterierne kan oplades med enten 22 eller 44 kW vekselstrøm eller 150 kW jævnstrøm med opladningsudstyr, der er kompatibelt med CCS Standard Type 2, som betegnes som fremtidens standard for ladeudstyr til landevejskøretøjer i Europa.Batterierne oplades desuden ved genindvinding af bremseenergien under kørslen, hvor den elektriske motor ved opbremsning fungerer som en generator, der kan sende bremseenergi tilbage til batterierne. Et display i instrumentpanelet informerer løbende chaufførerne om batteriernes aktuelle energiniveau.MAN har koncentreret sin udvikling og produktion af næste generation elektriske lastbiler på sin fabrik i Steyr i Østrig. Her producerer MAN i forvejen sine lette og mellemtunge distributionslastbiler i TGL- og TGM-serierne, lige som Steyr-fabrikken er specialist i produktion af MAN’s specialkøretøjer i små serier og enkeltkomponenter. Steyr-fabrikken kommer dermed til at spille en central rolle i udviklingen af MAN’s el-køretøjer fremover.MAN deltager i det store CNL-testprojekt som en del sit eMobility Road Map, der også omfatter planer om at præsentere en prototype af en batteridrevet bus i slutningen af 2018 med markedsintroduktion i 2020.De praktiske tests med de ni elektriske eTGM’ere, som nu udføres af CNL-virksomhederne, vil danne grundlag for fremtidige el-køretøjer fra MAN. I forlængelse af sin eMobility Roadmap forventer MAN at drage stor fordel af sin position som medlem af Volkswagen Group, fra synergieffekter med de øvrige medlemmer i gruppen samt af dynamikken fra VW’s udviklingsarbejde med elektriske personbiler.