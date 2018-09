Reduktion af CO2 er en fælles samfundsopgave

VOGNMANDSORGANISATION EFTER DANSK TILSLUTNING TIL MILJØ-ERKLÆRING:

Onsdag 12. september 2018 kl: 12:31

Af: Redaktionen Danmark underskrev tirsdag sammen med en række andre lande en ny international erklæring, som skal styrke det politiske fokus på CO2-reduktionen inden for transport. Blandt andet vil landene accelerere omstillingen til grøn transport, arbejde for at få grønnere offentlig transport, udbygge med en intelligent infrastruktur, fremme en bæredygtig, cirkulær økonomi og øge luftkvaliteten i byerne.Fra dansk side var energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i den engelske by Birmingham for at underskrive erklæringen, der skal styrke udviklingen inden for grøn transport og samtidig sætte skub i udbredelsen af køretøjer uden udledning af CO2.DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard betegner erklæringen som ”meget positiv”, da den har fokus på at fremskynde udbredelsen af grønne køretøjer og den nødvendige understøttende infrastruktur.- Netop infrastruktur er helt afgørende for transportsektoren, hvis de erklærede mål skal blive til noget, siger Erik Østergaard og fortsætter:- DTL’s medlemmer er klar til at deltage i omstillingen, men hvis den enkelte vognmand skal have mulighed for at omstille sin virksomhed, er eksistensen af den nødvendige infrastruktur til at lade eller fylde på lastbilen med grønne drivmidler helt afgørende. Vognmanden kan ikke skabe infrastrukturen selv. Det er en fælles samfundsopgave.CO2-udledningen fra transportsektoren er ifølge den danske regering - ikke blot i Danmark, men også på verdensplan - en af de største udfordringer i forhold til klimaforandringerne. Ifølge tal fra OECD ventes udledningerne fra transport frem mod 2050 at stige med op mod 60 procent på verdensplan. En udvikling, der ikke ser ud til at skulle vende uden politiske tiltag.- DTL har i mange år arbejdet med grøn omstilling af transporten som en del af klimapolitikken, og DTL ser frem til forhandlingerne om klimahandlingsplanen senere på året, som vi nu går ud fra vil blive præget af ministerens underskrift på Birmingham-erklæringen, siger Erik Østergaard, der peger på, at øget adgang for transportørerne til de alternative brændstoffer er et af de forhold, som man forholdsvis hurtigt vil kunne gøre noget ved. For det eksisterende materiel kan langt hen ad vejen anvende biobrændstoffer uden nævneværdige meromkostninger.- Nogen gange har man fornemmelsen af, at regeringen lige på dette område forholder sig passivt ud fra devisen, hvis der er nogen, der vil købe alternativt brændstof, er der også nogen, der vil sælge. Men det er ikke helt så enkelt. Der skal aktive incitamenter og et klart politisk førerskab til, før markedet finder det interessant. Som det var tilfældet på vindmølleområdet, bør politikerne gå forrest med visionerne. Dog uden, at det nødvendigvis skal bindes op på statslige subsidier i milliardklassen, siger Erik Østergaard.De øvrige medunderskrivere af Birmingham-erklæringen er Storbritannien, Frankrig, Indonesien, Italien, Portugal, Australien, Barbados, Holland, Hviderusland og De Forenede Arabiske Emirater.Interesserede kan se erklæring fra Birmingham