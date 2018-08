Landsdækkende opbyggervirksomhed overtagerkarrosserifabrik i Sønderjylland

Af: Redaktionen - Vi har gennem det seneste år overvejet et generationsskifte af virksomheden, hvor vi kunne sikre vore medarbejdere deres gode arbejdsplads, og vore kunder fortsat levering af kvalitetsprodukter til transportbranchen, siger Jørgen og Jens Erik Platz, og fortsætter.- Det er nu lykkedes os med salget af virksomheden til Sawo A/S, og det glæder vi os meget over.Brdr. Platz Karrosserifabrik A/S leverer skræddersyede løsninger til transportbranchen og beskæftiger i alt 17 medarbejdere, der alle er specialister inden for opbygning af lastvogne, sættevogne og påhængsvogne. Jørgen Platz bliver afdelingsleder i virksomheden, som overtages pr. 1. oktober i år.- Sawo A/S overtager samtlige medarbejdere og fortsætter den nuværende produktion på adressen i Haderslev samtidig med, at der oprettes service- og reparationsafdeling på adressen i Haderslev. Hermed bliver det nemmere for kunderne i Syddanmark at få deres produkter serviceret, siger Ivan Chrost, der er administrerende direktør for SAWO.- Vi har samarbejdet med Brdr. Platz i mange år, med stor succes og overtagelsen var en nem beslutning for os at træffe, idet kompetencerne i virksomheden passer rigtig godt til vores forretning, siger han videre.Jørgen og Jens Erik Platz ejer også handelsvirksomheden BP trailer A/S, som forhandler sættevogne og påhængsvogne fra blandt andet tyske Doll og Fellechner Fahrzeugbau. BP trailer A/S er ikke omfattet af handlen og Jens Erik Platz fortsætter her med salg af sættevogne, påhængsvogne og blokvogne på det danske marked.BP trailer A/S vil også fremover få sine specialopbygninger produceret på karrosserifabrikken i Haderslev.- Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med de særdeles dedikerede medarbejdere, vi har været så privilegerede at få tilknyttet karrosserifabrikken gennem mange år, siger Jens Erik Platz fra BP trailer A/S.