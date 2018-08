Transportkoncern sætter flere togforbindelser på skinner

Tirsdag 31. juli 2018 kl: 15:00

Af: Jesper Christensen Initiativet vil øge kapaciteten med omkring 20 procent og er målrettet laster, der er mindre end en fuldlastet trailer - Less Trailer Load (LTL).- Vi imødekommer det, vores kunder fortæller os ved at introducere vores første LTL-service med tog ved at bruge vores huckepack-trailere, der kan lastes fra siden. Der hr været en stadig stigende efterspørgsel efter LTL-forsendelser til og fra Polen med stigende eksport fra Benelux-landene med øgende godsmængder, siger Mark Timmermans, der er Trailer Director hos P&O Ferrymasters.Han peger på, at P&O Ferrymasters med de seks nye ugentlige forbindelser kan tilbyde flere kunder godstransport mellem Polens industricenter og Europas travleste havn baseret på pålidelig og miljøvenlig transport med tog, som er konkurrencedygtigt med vejtransport.