Kinesisk producent af ny-energi-køretøjer skal levere lastbiler i Brasilien

Torsdag 24. maj 2018 kl: 11:44

Af: Jesper Christensen De første 20 BTD T8A-lastbiler vil blive leveret til Corpus Saneamento e Obras Ltd i september og indsat i byen Indaiatuba nordvest for São Paulo. Resten af ordren vil blive leveret løbende frem til 2023.De fuldt elektriske lastbiler vil blive produceret i det sydlige centrale Kina i byen Changsha. De kan operere over 100 kilometer på en enkelt fuld opladning på tre timer. Ronavionslastbilerne, der er udviklet af BYD, har en totalvægt på op til 21 ton og en motoreffekt på 180 kW og et drejningsmoment på 1.500 Nm.BYD har siden sin entre på det brasilianske marked i 2010 bygget to fabrikker i landet, hvor der bliver produceret el-busser og solpaneler. BYD peger på, at fabrikkens helt elektriske taxi e6 også kører som politibil.Sidste år solgte BYD omkring 130.000 køretøjer, der kører på ny energi (eksempelvis el fra batterier). Køretøjer fra BYD er i gang i over 200 byer i 50 lande og regioner verden over.