Special-DAF er leveret specielt i samarbejde med vognmand og chauffør

Tirsdag 13. marts 2018 kl: 20:16

Af: Redaktionen Dansk BioTransport i Holstebro råder over en flåde på godt 30 lastbiler og vogntog. Heraf er en god håndfuld skræddersyet til indsamling og transport af savsmuld og spåner fra møbelindustrien i Danmark. Savsmuld og spåner sælges videre til produktion af blandt andet træpiller. Den nye DAF er virksomhedens hidtil mest optimerede af slagsen og er blevet til i et tæt samarbejde mellem forhandler, kunde og chauffør.







Low deck-chassiset er skræddersyet fra levering med særlig lav chassishøjde samt 50-profil for- og bogiedæk samt 60-profil trækdæk. Opbygningen med walking floor på både forvogn og kærre er udformet, så chaufføren får så lidt fysisk belastende arbejde som muligt.





- ESA Trucks er rigtig gode til at lytte til vores behov, så derfor kunne vi få chassiset fuldstændig skræddersyet til opgaven allerede fra fabrikken, siger direktør Leo Andersen fra Dansk BioTransport.







- Der var kun småting, som skulle tilpasses til opbygningen, som Kolding Lastvognscenter (KLC) har stået for. I de skrå rør bag førerhuset, som bruges til opbevaring af de store og uhåndterlige sugeslanger, har KLC blandt andet installeret el-spil, så chaufføren ikke skal bakse med slangerne og risikere rygskader eller det der er værre, siger han. - Der var kun småting, som skulle tilpasses til opbygningen, som Kolding Lastvognscenter (KLC) har stået for. I de skrå rør bag førerhuset, som bruges til opbevaring af de store og uhåndterlige sugeslanger, har KLC blandt andet installeret el-spil, så chaufføren ikke skal bakse med slangerne og risikere rygskader eller det der er værre, siger han.







KLC har ud over kassen på forvognen også stået for den tre-akslede kærre, der i alt rummer 102 kubikmeter. AMC i Hobro har monteret sugeanlægget, og det er også AMC, der skal servicere vogntoget på en service- og reparationsaftale. Det skyldes, at Dansk BioTransport vælger serviceleverandør blandt de autoriserede DAF-servicepartnere, der ligger bedst i forhold til chaufførens bopæl.







- Vi har stor glæde af DAF’s spredte servicenetværk. Vi bruger både ESA, AMC og KLC til at servicere vores vognpark, som for 80 procents vedkommende består af DAF, siger Leo Andersen.







Den nye DAF XF 480 er én-mands betjent, så chaufføren har ud over walking floor-opbygningen også haft stor indflydelse på køretøjets øvrige specifikationer. Derfor er der heller ikke sparet på komfortudstyret i førerhuset. Det omfatter blandt andet luksusførerstol, integreret køleskab, ekstra brede køjer, fuldautomatisk klimaanlæg og stort oliefyr.





Fakta om Dansk BioTransport A/S

Dansk BioTransport A/S råder over en vognpark på 31 trækkende enheder (Otte ud af ti er DAF), samt et større antal påhængsvogne, kærrer og trailere

Virksomheden er i dag både en handels- og transportvirksomhed, som blandt andet indsamler og videresælger alle typer savsmuld, spåner, træflis til videresalg. Derudover beskæftiger Dansk BioTransport A/S sig med national og international transport. Sidstnævnte gælder eksempelvis transport af Leca og containere

Dansk BioTransport har rødder helt tilbage i 1920, hvor Hjøllund Vognmandsforretning blev grundlagt af Martha og Anders Jensen. Siden har både anden, tredie og fjerde generation af familien drevet virksomheden fra henholdsvis Nr. Snede og Hjøllund og har undervejs haft aktiviteter under navnene Dansk Træaffald A/S og senere Dansk Trætransport A/S

I 2004 blev Dansk BioTransport A/S dannet ved fusion af træ- og spånafdelingen fra Dansk Trætransport A/S i Hjøllund og en lignende afdeling fra vognmandsforretningen Ejler Christian Knudsen i Holstebro

Dansk BioTransport A/S drives i dag fra adressen i Holstebro og ejes af Anders Simonsen, der er fjerde generation af grundlæggerne samt direktør Leo Andersen

