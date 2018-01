Aalborg-virksomhed har fået to nye MAN bag hegnet

Torsdag 11. januar 2018 kl: 14:01

Af: Redaktionen Moosdorf Hegn A/S,d er har hjemme i Aalborg, har fået leveres to to-akslede MAN TGL 12.250 4X2, der er bestilt og opbygget til at kunne opfylde virksomhedens behov. Begge biler er eksempelvis leveret med tre sæder, L-førerhus med køje, TipMatic automatgear, klimaanlæg og fyr.Opbygningen er udført af Midtjysk Autoindretning i Sunds, og består af et seks meters lad med aluminiumsbund plus forskellige værkstøjsskabe, så der er mulighed for at have alt grej med.De nye biler er blevet leveret af salgskonsulent Claus Ladefoged, og det er MAN i Aalborg som har stået for den endelig klargøring.Claus Pedersen, der er medejer af Moosdorf Hegn A/S, forklarer, at virksomheden valgte MAN som leverandør, da han er godt tilfreds med værkstedet.- Jeg synes, vi har en god dialog omkring service og værkstedsbesøg med MAN i Svenstrup.