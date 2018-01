EU-vejpakken kan hæmme væksten

2017 var året, hvor EU-vejpakken blev præsenteret og diskuteret. Blandt de danske brancheforeninger på transportområdet er Danske Speditører nu den eneste, der konsekvent mener, at udenlandske transportarbejderes deltagelse i udførelsen af transportopgaver på dansk jord er et nødvendigt og samfundsgavnligt bidrag til at sikre, at udbud og efterspørgsel på transportområdet kan følges ad. Og at der ikke skal ske en væksthæmmende stramning af reglerne for cabotagekørsel.



Det lader desværre til, at begge de danske vognmandsorganisationer mener, at national kørsel – cabotage og kombineret transport – skal aflønnes efter lønsatserne i det land, hvor transporten udføres. Det er vi til gengæld modstandere af.

Også erhvervslivets to hovedorganisationer, Dansk Industri og Dansk Erhverv, synes at være låst i denne sag af arbejdsgiverinteresser og de mange modstridende interesser, der skal tilgodeses. Derfor er Danske Speditører den eneste danske erhvervsorganisation med en klar holdning og en skarp profil, når det handler om den udenlandske transportkapacitets bidrag til at få hjulene til at snurre i Danmark.





Dansk forbud mod langtidsparkering

2017 sluttede kaotisk med vedtagelsen af en finanslov, der blandt meget andet indeholder et forbud mod langtidsparkering på de danske rastepladser. Dette forbud er direkte rettet mod udenlandske chauffører, der er nødt til at afholde det lange chaufførhvil på dansk jord. Det vil kunne føre til, at det reelt bliver mindre attraktivt for udenlandske vognmænd at operere i Danmark. Også dette vil forøge omkostningerne.





De helt rigtige kompetencer

I 2017 fik vores brandingkampagne for alvor vind i sejlene. Kampagnen er rullet ud på www.blivspeditoer.dk og har til formål at gøre unge interesserede i en fremtid som speditør.