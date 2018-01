Vi skal tilbyde ordentlige forhold for alle chauffører, uanset nationalitet og hudfarve, når de skal afholde deres lovbefalede hvil.



Vejen frem er at udbygge de danske rastepladser, således at der er plads til alle, uanset hvilket formål de har med at besøge rastepladsen.

Der skal også være plads til udenlandske chauffører, der har brug for at parkere deres lastbil under det lange hvil.