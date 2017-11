Leverandør af biobrændsel tager fat med ny kran-man

Torsdag 30. november 2017 kl: 11:57

Af: Redaktionen HMF 2650 K5-kranen har et armsystem med 15 graders overknæk mellem inderste udligger og knækarmen samt et arbejdsområde på 195 grader. Det giver stor fleksibilitet ved krævende opgaver, hvor pladsen er trang - eksempelvis under porte og gennem vinduer.Den nye kran er eksempelvis udstyret med HMF’s patenterede EVS-stabilitetssikringssystem, der sikrer maksimal stabilitet og løfteevne i hele kranens arbejdsområde. Som det eneste sikkerhedssystem på markedet udnytter EVS-systemet løbende kontravægten på en helt eller delvist lastet lastbil. På den måde optimeres løftekapacitet og rækkevidde.MAN’ens HMF TF324 wirehejs har en tippe- og optrækskapacitet på op til 24 ton.DK-Miljø A/S i Store Heddinge er leverandør af forskellige typer biobrændsel.









