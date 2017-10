Nyborg får nyt truck-tank

Tirsdag 10. oktober 2017 kl: 09:54

Om YX Erhverv



Af: Redaktionen - Med et truckanlæg i Nyborg udbygger vi det i forvejen brede netværk af YX-truckanlæg. Vores anlæg kommer til at ligge lige ved broen og motorvejen, hvor der samtidig kommer toiletter og truck-parkeringspladser, så vi er selvfølgelig glade for en placering i det område. Det er faktisk den eneste ægte truckstation på den fynske motorvej, siger Claus Gottlieb, der er direktør i YX Erhverv.- Vi forsøger hele tiden at forstå kundernes behov bedst muligt, og derfor har anlægget i Nyborg været et initiativ, vi har glædet os til at dele med dem. Der kører dagligt rigtig mange lastbiler på den strækning, og vi har flere anlæg der, men tid er en knap ressource for vores kunder, så de fortjener et anlæg, som er super tilgængeligt, siger han videre.Anlægget er klar til brug i starten af november og er forbeholdt erhvervskunder og modtager derfor ikke personbiler. På den måde sikres effektiviteten bedst muligt, og de værste køer undgås. De andre anlæg kan findes med selskabets app ”YX Truck”, der viser placeringer af alle YX Erhvervs truckanlæg i både Danmark, Norge og Sverige.YX Erhverv er en del af YX Danmark A/S, som desuden består af YX Landbrug og YX Fyringsolie. YX Danmark A/S er en del af den norsk-ejede Reitangruppen A/S, som desuden ejer de landsdækkende kæder Rema 1000 og 7-Eleven.